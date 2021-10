Francia: 19enne 'adoratore di Hitler' progettava strage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 03 OTT - I servizi francesi hanno arrestato un giovane di 19 anni, disoccupato e grande ammiratore di Adolf Hitler, che progettava una strage nel suo ex liceo e in una vicina moschea per il 20 aprile, data di nascita del Fuhrer. Lo si è appreso da fonti vicine all'inchiesta. Il diciannovenne, originario di Le Havre, è indagato per associazione per delinquere a scopo terroristico. Il suo progetto di attentato risulta da alcuni appunti ritrovati nella sua camera. Aveva scritto, fra l'altro, di voler fare "più morti che a Columbine", la strage negli Stati Uniti in cui rimasero uccise 15 persone e 24 ferite il 20 aprile 1999. In carcere, il giovane ha ribadito le sue posizioni e le sue intenzioni, dichiarandosi "un combattente bianco e nazionalista", profondamente razzista, adoratore di Hitler. Ha raccontato agli inquirenti di essere stato vittima di bullismo a scuola fin da bambini. Al momento era senza lavoro e viveva con la madre e il nuovo compagno della donna, che possiede delle armi. (ANSA).