Gb: Johnson, carenze potrebbero durare fino a Natale

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il premier britannico Boris Johnson non ha escluso che le carenze di carburante e generi alimentari di queste settimane, proseguano fino a Natale, ma si è detto fiducioso che il periodo delle feste quest'anno sarà "notevolmente migliore" rispetto al 2020. Johnson ha parlato con i giornalisti a margine di una visita ad un centro per giovani di Manchester, dove oggi si apre la conferenza dei Tory. Quando gli è stato fatto notare che ci vorrà poco perché questo Natale sia migliore di quello dell'anno scorso, quando la pandemia di Covid ha di fatto cancellato le feste, il primo ministro ha replicato che la Gran Bretagna "è leader mondiale nella logistica e nelle catene di approvvigionamento", assicurando che se ci saranno problemi il governo "farà tutto il possibile per risolverli". (ANSA).