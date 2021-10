Ucraina: hostess di SkyUp potranno usare le scarpe da ginnastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - La compagnia low cost ucraina SkyUp ha deciso che le sue hostess d'ora in avanti non dovranno più indossare i tacchi ma potranno mettere più comode scarpe da ginnastica. Lo riporta la Bbc. Un'idea banale - quale donna vorrebbe lavorare una media di dieci-dodici ore al giorno su tacchi vertiginosi? - eppure rivoluzionaria che arriva dopo che altre compagnie aeree hanno modificato il dress code delle loro assistenti di volo negli ultimi anni. Virgin Atlantic, ad esempio, ha tolto l'obbligo per le hostess di essere truccate, Japan Airlines e Nrowegian Airlnes non hanno tolto del tutto i tacchi alti ma danno la possibilità di scegliere se indossare scarpe baste. E adesso è la volta di una delle compagnie low cost più giovani d'Europa ma già molto popolare in Ucraina. SkyUp ha anche cambiato le divise: via gonne strette e giacchine striminzite, sì a pantaloni larghi e giacche oversize. (ANSA).