Comunali: Trieste;Dipiazza,impossibile vincere a primo turno

(ANSA) - TRIESTE, 04 OTT - "Un bellissimo risultato, sono molto soddisfatto e adesso aspettiamo gli eventi". E' il primo commento del sindaco uscente di Trieste e candidato del centrodestra, Roberto Dipiazza, sui primi parziali risultati dello spoglio, che lo vedono in testa. Ai cronisti che all'esterno del municipio gli chiedevano se si aspettasse una vittoria al primo turno, Dipiazza ha replicato: "Quando hai 10 candidati sindaci, secondo il conto matematico è impossibile arrivare al primo turno, l'ho detto anche in tempi non sospetti". "I cittadini di Trieste - ha osservato - hanno dimostrato che sono molto colti e intelligenti". (ANSA).