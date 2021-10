Covid: sindaco Rio,a febbraio 2022 riavremo nostro Carnevale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 04 OTT - Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha affermato che le sfilate di Carnevale nella metropoli carioca si svolgeranno regolarmente, a febbraio del prossimo anno, grazie all'avanzamento della vaccinazione contro il coronavirus. "L'unica certezza che abbiamo è che stiamo vaccinando tutti e con tutti vaccinati la vita torna alla normalità. Chi rispetterà il distanziamento a Carnevale? È addirittura ridicolo chiedere che venga rispettato un metro di distanza. A Carnevale. E se il distanziamento fosse obbligatorio, sarei il primo a non rispettarlo", ha ammesso Paes. Rio è una delle capitali brasiliane più colpite dalla pandemia e dove la variante Delta si è diffuso in modo più aggressivo, secondo le autorità. Allo scopo, il Comune locale ha decretato l'obbligatorietà del "passaporto vaccinale" per visitare luoghi turistici, cinema, teatri e palestre. "Non diventeremo le vedove della pandemia, non vogliamo che la pandemia duri per il resto della nostra vita", ha detto Paes in dichiarazioni pubblicate oggi sul quotidiano O Globo. La segreteria alla Salute comunale scommette sul 90% dei residenti vaccinati con le due dosi entro la metà di novembre. (ANSA).