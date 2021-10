Covid: via la mascherina in classe a Berlino e in Baviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 04 OTT - L'obbligo di portare la mascherina in classe decade da oggi in due Laender tedeschi. In quello di Berlino, gli scolari delle elementari, fino alla sesta classe, sono esentati dal dispositivo protettivo anti-Covid. E in Baviera l'obbligo decade in tutte le scuole. La misura è stata accolta da un intenso dibattito ancora in corso, fra favorevoli e contrari. L'associazione dei pediatri ritiene che questo sia il momento giusto, sottolineando che, anche se i bambini più piccoli non sono vaccinati, il coronavirus ha un decorso grave nell'infanzia soltanto in rarissimi casi. "È arrivato il momento di tornare alla normalità in classe, potendo respirare in modo normale, senza i limiti rappresentati dalla mascherina", dice Jakob Maske, della associazione, al Deutschlandfunk. Contrarie invece le associazioni degli insegnanti. (ANSA).