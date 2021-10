Francia:Zemmour continua ad avanzare nei sondaggi,Le Pen giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 04 OTT - Continua l'avanzata di Eric Zemmour nei sondaggi relativi alle elezioni presidenziali francesi, mentre Marine Le Pen risulta fortemente indebolita ed Emmanuel Macron regge piuttosto bene, continuando a mantenere la posizione di favorito per un secondo mandato all'Eliseo. A meno di sette mesi dal voto, l'incertezza continua comunque a dominare la scena, anche per le varie incognite su numerose candidature non ancora dichiarate. Secondo un ultimo studio realizzato dall'Istituto Ifop Fiducial per Le Figaro e LCI, il potenziale candidato di estrema destra, Eric Zemmour - che ancora alimenta la suspense su una sua probabile discesa in campo - passa dal 7% delle preferenze conteggiati nel mese di settembre al 12-15%. Percentuali che oscillano a seconda delle diverse configurazioni, in particolare, nella destra neogollista che deve ancora scegliere il suo candidato tra Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michelle Barnier e altri potenziali aspiranti all'Ellseo. Nella sua progressione, Zemmour indebolisce sia Marine Le Pen sia la destra tradizionale, catturando il 18% dell'elettorato lepenista del 2017 e 24% dell'elettorato repubblicano, scrive le Figaro, aggiungendo che l'unico ex repubblicano in grado di passare davanti all'ex giornalista di estrema destra nel primo turno sarebbe Xavier Bertrand . Per Le Pen, al 19%, le conseguenze sono dure, con un crollo di sei punti in appena un mese e il passaggio sotto alla soglia simbolica del 20% in quasi tutte le configurazioni. Da parte sua, Macron continua a mantenere la sua posizione di favorito, con 24-27% delle preferenze a seconda delle diverse ipotesi, "una performance rara" per un presidente in carica, sottolinea il giornale. (ANSA).