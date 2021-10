Giappone: Kishida nominato premier, attesa per la lista ministri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TOKYO, 04 OTT - Fumio Kishida, 64 anni, è stato nominato ufficialmente premier dalla Camera bassa del Parlamento giapponese. Nelle prossime ore il capo del governo dovrebbe annunciare la sua lista di ministri. Kishida ha ottenuto 311 voti, contro i 124 voti del principale leader dell'opposizione, Yukio Edano. Ampio margine anche alla camera con 141 voti contro i 65 di Edano. Il governo uscente guidato da Yoshihide Suga, 72 anni, si era dimesso in mattinata dopo solo un anno in carica, sopraffatto dalla grande impopolarità del premier per la cattiva gestione della crisi sanitaria dovuta al Covid e per aver voluto tenere a tutto i costi Olimpiadi e Paralimpiadi quest'estate. Kishida avrà molto da fare per accelerare la ripresa economica del Giappone e contenere la pandemia in un contesto geopolitico regionale teso, con la minaccia nordcoreana e le ambizioni della Cina. (ANSA).