Incendio Roma: in foto fornello a gas, ipotesi causa rogo

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Nella informativa inviata in Procura dalle forze dell'ordine intervenute per l'incendio che ha gravemente distrutto il Ponte di Ferro a Roma sono state allegate anche alcune foto da cui emergerebbe che le fiamme sarebbero partite da un fornelletto a gas in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte. Il procedimento è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Al momento sembra quindi tramontare l'ipotesi del corto circuito. (ANSA).