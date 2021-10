Puigdemont: 'Sono vittima di una persecuzione politica'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ALGHERO, 04 OTT - "Basta, questa è solo una persecuzione politica che dura da quattro anni e che non è degna di una democrazia europea". Lo ha detto Carles Puigdemont nella conferenza stampa ad Alghero, affiancato dai legali, Agostinangelo Marras e Gonzalao Boye. Secondo il leader catalano, "il tentativo di impedirmi di fare politica, di candidarmi, di andare in giro a raccontare del conflitto politico tra Spagna e Catalogna non è accettabile. Questa persecuzione perpetrata attraverso la Corte Suprema impedisce che si trovi una soluzione politica al conflitto in atto, che si fonda sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione". (ANSA).