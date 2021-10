Spagna: ad agosto quasi 5,2 milioni di turisti stranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 04 OTT - Sono 5.194.212 i turisti stranieri che hanno visitato la Spagna ad agosto, il 112,8% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e quasi la metà di quelli di agosto 2019: lo rende noto l'Istituto Nazionale di Statistica. A luglio invece le visite dall'estero erano state quasi 4,4 milioni. Da inizio anno, hanno trascorso periodi di vacanza in Spagna 15 milioni di persone, circa 600.000 rispetto al 2020, anno segnato dalla pandemia a partire da marzo. Tra gennaio e agosto 2019 i turisti internazionali accolti dalla Spagna erano stati 58 milioni. I principali Paesi di provenienza dei turisti stranieri in Spagna sono la Francia, il Regno Unito e la Germania. Oltre 800.000 italiani hanno visitato il Paese Iberico da inizio anno. (ANSA).