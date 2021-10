Ancora piogge e temporali al Nord

Una serie di perturbazioni si stanno alternando sull'Italia, portando temporali sulle regioni settentrionali, specie quelle nordorientali, estendendosi poi alle Marche. Così una nuova allerta meteo della Protezione civile.

Dalle prime ore di domani, indica l’avviso, persisteranno temporali su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio di domani alle Marche. Previsti rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico sul Trentino, parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Marche e sull'intero territorio di Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

