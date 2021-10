Brasile: famiglia adotta serpente di 3 metri, 'come una figlia'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SAN PAOLO, 05 OTT - Una famiglia brasiliana, residente nello Stato sud-orientale di San Paolo, ha adottato come animale domestico un serpente femmina di tre metri, originario della giungla amazzonica, che tratta come se fosse una "figlia" e che hanno chiamato "Khatty". "Mi stavo informando via Internet su come ottenere l'adozione legale ed è così che ho trovato Khatty: è arrivata dallo Stato di Parà, è completamente legalizzata, è la mia compagna", ha dichiarato il suo proprietario, Djalma Monteiro. L'uomo vive con la famiglia a Presidente Prudente, una città dell'entroterra di San Paolo, dove Khatty è arrivata otto anni fa. Il rettile è considerato "tranquillo" ma piuttosto "goloso", ingerendo un buon numero di topi al giorno. Secondo il suo proprietario, Khatty è molto popolare a Presidente Prudente. "Le persone che vengono a casa mia sono felici della sua presenza: è bella e affascinante, è la principessa di casa, è trattata con tutto l'affetto del mondo, è come una figlia", spiega Monteiro, 65 anni. "Il mio amore per i serpenti nasce da quando ero ragazzo ed ero fan del cantante Alice Cooper che nei suoi concerti ne portava uno al collo", conclude. (ANSA).