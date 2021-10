Camion contro una casa nel Reggiano, morto il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Un camion si è schiantato contro una palazzina a Calerno di Sant'Ilario, nel Reggiano e il conducente è morto. A quanto risulta non ci sono altre persone coinvolte. È successo poco dopo le 13 e sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. L'edificio è pericolante e la via Emilia tra Parma e Reggio Emilia è stata chiusa per consentire i rilievi e per rimuovere il mezzo. Al vaglio le cause dello schianto, forse dovuto a un malore del camionista. (ANSA).