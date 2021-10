Commissione Ue lancia piano per lotta all'antisemitismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 05 OTT - La commissione Ue lancia, per la prima volta nella storia delle istituzioni europee, una strategia ad hoc per combattere l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica in Europa. Lo ha annunciato il vice presidente della commissione Margaritis Schinas al termine del Collegio dei commissari tenutosi a Strasburgo. La strategia europea si compone di tre azioni: "prevenire e combattere ogni forma di antisemitismo"; proteggere e promuovere la vita ebraica in Europa; educazione e ricerca della memoria dell'Olocausto". "L'antisemitismo continua ad essere una minaccia attuale e spaventosa", ha sottolineato Schinas. (ANSA).