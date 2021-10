Covid: Brasile, stop a uso delle mascherine all'aperto a Rio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 OTT - L'uso delle mascherine all'aperto, ove non esista il rischio di assembramenti, potrebbe essere dispensato nella città di Rio de Janeiro il prossimo 15 ottobre: è quanto prevede il sindaco della metropoli brasiliana, Eduardo Paes, che ne ha parlato sui social. Nel documento del Comitato scientifico del Comune carioca divulgato ieri si legge che il secondo passo di riduzione delle misure restrittive prevede che, con il 65% della popolazione con un programma vaccinale completo, non ci sarà l'obbligo di utilizzare le mascherine in luoghi all'aperto senza assembramenti, mantenendone l'uso obbligatorio laddove non sia possibile mantenere il distanziamento. Parallelamente, ci sarà anche la riapertura di locali notturni, discoteche, sale da concerto e feste, in luoghi chiusi, solo per le persone vaccinate e con il 50% della capienza. (ANSA).