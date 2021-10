Covid: Cremlino, 'in Russia tasso vaccinati insufficiente'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 05 OTT - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha puntato il dito contro "l'insufficiente" tasso di vaccinazioni in Russia mentre il Paese, secondo gli ultimi dati, ha registrato 895 decessi nelle ultime 24 ore, il nuovo record dall'inizio dell'epidemia di Covid. Lo riporta l'agenzia Interfax. "I dati sono molto negativi e sono motivo di preoccupazione. La ragione principale è l'insufficiente livello di vaccinazione", ha detto Peskov secondo Interfax aggiungendo che "il virus sta diventando più aggressivo" ma il livello di immunizzati nel Paese resta non adeguato. Ieri Peskov sottolineando che in Russia c'e' piena disponibilità di dosi e di centri per le vaccinazioni aveva parlato di "una campagna non sufficientemente attiva per spiegare che non c'è alternativa" alle immunizzazioni. (ANSA).