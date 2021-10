Covid: in Alto Adige la salsicce per i neo vaccinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 05 OTT - Prima il vaccino anti-Covid, poi uno spuntino con la Weißwurst (la salsiccia bianca dell'Oktoberfest), il tipico pane Brezen e una birra analcolica: è il programma messo a punto dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige per la prossima tappa del Vaxbus che, venerdì 8 ottobre, dalle 10 alle 17.30, si fermerà davanti al birrificio Forst di Foresta/Lagundo, vicino Merano. Proprio il birrificio offrirà a tutti coloro che si sottoporranno alla vaccinazione la piccola merenda, sull'esempio del comune di Aue-Bad Schlema, cittadina della Sassonia, in Germania, che, un paio di mesi fa, aveva incentivato con successo la partecipazione alla campagna vaccinale a suon di Bratwurst, la salsiccia arrostita. "Non è solo il decreto Draghi - sottolinea l'Azienda sanitaria - che prevede la vaccinazione per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, che dovrebbe spingere i non vaccinati a sottoporsi al vaccino e proteggersi: la variante delta, attualmente dilagante, contagia soprattutto i giovani, che spesso peggiorano rapidamente. Non è un caso che tutte le pazienti e tutti i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con Covid non siano vaccinati". (ANSA).