Stoltenberg, difesa europea rischio per Alleanza atlantica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 05 OTT - Secondo il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg una organizzazione di difesa reciproca esclusivamente europea rischia di dividere e indebolire l'Alleanza atlantica. A Washington per colloqui alla Casa Bianca e al Pentagono, Stoltenberg ha fatto riferimento al sostegno di Parigi a un raggruppamento di difesa europeo autonomo dalla Nato, sulla scia della creazione di Aukus, l'alleanza indo pacifica tra Australia-Gran Bretagna e USA. Stoltenberg ha poi affermato che la difesa dell'Europa va oltre i suoi confini. "Si tratta di geografia. Turchia nel sud, Norvegia, Islanda nel nord e nell'ovest, Stati Uniti, Canada e Regno Unito"- ha detto - "sono importanti per la protezione della difesa di tutta l'Europa". "Qualsiasi tentativo di indebolire il legame transatlantico creando strutture alternative, trasmettendo l'idea che possiamo farcela da soli, non solo indebolirà la NATO, ma dividerà l'Europa", ha concluso. (ANSA).