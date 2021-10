Svastica contro candidato sindaco nel sud Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SERRAMANNA, 05 OTT - Una svastica disegnata nel coperchio del mastello della carta fuori dalla sua abitazione nel sud Sardegna. Per Carlo Pahler, candidato sindaco di Serramanna alle prossime elezioni comunali - che nell'Isola si tengono il 10 e l'11 ottobre -, una brutta sorpresa. Soprattutto perché il simbolo nazista potrebbe essere legato alle origini tedesche del cognome dell'aspirante primo cittadino. "Penso che sia legato a questo - spiega all'ANSA - sto andando in caserma a sporgere denuncia. Ma più che portare in tribunale chi ha fatto questo vorrei parlare con questa persona e cercare di capire il motivo di questo gesto. Probabilmente non si è reso conto di quello che faceva". Pahler ha diffuso su Facebook anche la foto del mastello "imbrattato" aggiungendo un commento: "Qualcuno stanotte ha voluto lasciare un segno. Sono dispiaciuto, lo dico con onestà. E' un gesto vile nei miei confronti e in quelli della mia famiglia". (ANSA).