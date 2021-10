++ Austria: Kurz, 'contro di me accuse costruite' ++

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLZANO, 06 OTT - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz respinge le accuse della procura anti-corruzione di Vienna, che sta indagando contro di lui e nove altre persone per presunte irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di sondaggi e inserzioni. "Nuovamente, dopo poco tempo, vengono sollevate accuse costruite e il modello è lo stesso: vengono estrapolati passaggi di sms, per poi metterli in un contesto sbagliato e costruirci intorno accuse penali", ha detto a margine del vertice Ue in Slovenia. Kurz ha ricordato l'accusa di falsa testimonianza nell'ambito della commissione d'inchiesta sull'Ibiza-Gate, "poi rivelatesi infondate". (ANSA).