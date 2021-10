Bimbo rapito dal padre, frame video mostra furgone in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PADOVA, 06 OTT - Nessuna traccia, dopo oltre 24 ore, del bambino di 5 anni rapito ieri a Padova dal padre, insieme a tre complici, in un'azione da commando contro la quale la madre del piccolo non ha potuto fare niente. I Carabinieri proseguono nelle ricerche dei sequestratori e intanto hanno acquisito le immagini delle fotocamere comunali nelle quali, in un frame, si vede il furgone nero usato per il rapimento, una Mercedes con targa romena, mentre percorre la tangenziale tra via del Plebiscito e Vigodarzere, intorno alle 8.34 di ieri. Quando è stato fotografato a quell'ora e in quella direzione il furgone si trovava già in fuga dopo il sequestro del piccolo David, strappato dall'uomo dalle braccia della madre, che stava portando il figlio all'asilo. Oggi la mamma, 26 anni, doppia nazionalità moldava e romena, è tornata dai carabinieri per fornire un quadro più chiaro dei fatti. Ha postato anche un appello su facebook perchè chiunque abbia notizie la aiuti a ritrovare il figlio. (ANSA).