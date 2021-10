Disegni di Muhammad Ali battuti all'asta per 1 milione dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Una rara collezione di disegni di Mohammad Ali sono stati battuti all'asta a New York per quasi 1 milione di dollari. Lo riporta la Cbs Ventisei opere dedicate alla boxe, ma anche ai diritti civili, alla pace nel mondo, i soggetti che stavano più a cuore alla leggenda del pugilato scomparso nel 2016. Alcuni sono firmati, in altri Muhammad Ali si è ritratto. Il pezzo più atteso, 'Sting like a bee' ('Pungi come un'ape') è stato venduto per 425.000 dollari, dieci volte le stime pre-asta. l prezzo di vendita finale di tutti i lavori, 945.524 dollari, è tre stato tre volte le previsioni. Le opere provengono dalla collezione privata del collezionista e amico del pugile Rodney Hilton Brown, che raccontato che Ali creò i primi disegni per lui dopo un match a Boston nel 1977. (ANSA).