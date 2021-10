Etiopia: nasce il nuovo governo, 3 ministeri all'opposizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha annunciato oggi il suo nuovo governo dopo aver prestato giuramento due giorni fa, in seguito alla vittoria del suo Partito della prosperità (Pp) nelle controverse elezioni di giugno. Come rende noto la Bbc, tre ministeri sono andati a esponenti dei partiti di opposizione. Berhanu Nega, leader del partito Cittadini etiopi per la giustizia sociale - che ha vinto alcuni seggi alle elezioni - è stato nominato ministro dell'Istruzione. Belete Molla, a capo del Movimento nazionale degli Amhara (NaMA), è stato nominato ministro dell'Innovazione e della Tecnologia. A Kejela Merdasa del Fronte di liberazione Oromo (Olf) - un tempo messo al bando - è andato l'incarico di ministro della Cultura e dello Sport. Il ministero della Difesa è andato ad Abraham Belay, che ha guidato il governo ad interim dello Stato regionale del Tigrè - in guerra civile con il governo federale da oltre 11 mesi - prima della riconquista da parte delle forze locali avvenuta a giugno. Quasi tutti i seggi alle elezioni sono stati vinti dal Pp e l'Olf rientra fra i partiti che hanno boicottato il voto. (ANSA).