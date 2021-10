Neve a passo dello Stelvio, serve l'attrezzatura invernale

In Alto Adige il fronte freddo, che in queste ore sta attraversando le Alpi, ha portato la prima neve sulle montagne. A passo dello Stelvio sono in azione gli spartineve e la famosa strada con i sui 48 tornanti è percorribile solo con attrezzatura invernale.

La neve attualmente sta cadendo fino a 1.500 metri, nel sud dell'Alto Adige fino a 1.900 metri. In giornata, dopo l'anticipo d'inverno, arriverà il foehn e con il passare delle ore i venti ruoteranno, disponendosi da nord e le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi progressivamente entro sera.