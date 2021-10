Papa: istituisce Fondazione per la Sanità cattolica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 OTT - Il Papa ha istituito una Fondazione per la Sanità cattolica: "Accogliendo volentieri la supplica che mi proviene da più parti di un intervento diretto della Santa Sede a sostegno e supporto degli Enti canonici che operano con il solo scopo di migliorare la salute degli infermi e di alleviarne le sofferenze, anche con la collaborazione di benefattori che hanno particolarmente a cuore la sollecitudine della Chiesa verso i più fragili e bisognosi, con il presente Chirografo istituisco la Fondazione per la Sanità Cattolica, destinandola, ove ve ne siano le condizioni, ad offrire sostegno economico alle strutture sanitarie della Chiesa". Il Papa ha nominato Presidente della Fondazione per la Sanità Cattolica mons. Nunzio Galantino, che è presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Inoltre, il Papa ha nominato per la medesima Fondazione: segretario generale Fabio Gasperini, segretario dell'Apsa; consiglieri di amministrazione: Mariella Enoc, Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; Sergio Alfieri, professore ordinario di Chirurgia generale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il chirurgo che ha operato lo scorso 4 luglio al Gemelli; e Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi; sindaco unico Maximino Caballero Ledo, segretario generale della Segreteria per l'Economia. (ANSA).