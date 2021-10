Cade intonaco da scuola Trieste, chiuse tre aule

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - I Vigili del Fuoco hanno interdetto a titolo precauzionale l'accesso a tre aule e all'utilizzo di una scala di un istituto scolastico superiore di Trieste in seguito alla caduta di alcune parti d'intonaco dal soffitto di una scala interna. Interdizione che resterà in vigore fino alla verifica da parte di tecnici abilitati e alla totale messa in sicurezza dei manufatti. I Vigili sono intervenuti stamani quando la sala operativa del comando ha ricevuto una richiesta d'intervento di soccorso tecnico urgente, e hanno messo in sicurezza le parti d'intonaco pericolanti. Successivamente, su richiesta del personale scolastico, hanno anche verificato tre aule didattiche all'interno delle quali il personale docente e gli alunni aveva riscontrato la presenza di polvere d'intonaco e alcune piccole fessurazioni sulle strutture. (ANSA).