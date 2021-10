Covid: Brasile studia la fine dell'obbligo di mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRASILIA, 07 OTT - Il ministro della Salute brasiliano, Marcelo Queiroga, ha dichiarato che un team tecnico del suo dicastero sta valutando la possibilità di dispensare i cittadini dall'uso delle mascherine contro il Covid-19. "L'idea è di farlo gradualmente, all'aperto. Per esempio, in uno stadio di calcio o durante un evento. Quindi, dovremo guardare al numero di pubblico ammissibile. Questi problemi verranno affrontati dall'area tecnica e, non appena avremo una posizione ufficiale, informeremo la popolazione brasiliana", ha detto Queiroga ai giornalisti locali. In questi giorni, intanto, in varie città del Paese sudamericano è partita la gara a chi abolirà per prima l'uso della mascherina: se ne parla già apertamente in capoluoghi come Rio de Janeiro, San Paolo e Florianopolis, in base al ritmo delle vaccinazioni. (ANSA).