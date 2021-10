© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 07 OTT - La Russia inviterà i talebani all'incontro di Mosca previsto per il 20 ottobre. Lo ha detto il rappresentante presidenziale speciale russo per l'Afghanistan, direttore del secondo dipartimento asiatico del ministero degli Esteri russo, Zamir Kabulov, senza precisare il livello di rappresentanza dei talebani. I talebani restano un'organizzazione terroristica vietata in Russia. Lo riporta Interfax. (ANSA).