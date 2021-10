Pakistan, terremoto magnitudo 6 in Belucistan: almeno 15 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 è stata registrata alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia) in Pakistan. Almeno 15 persone sono morte, secondo l'Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Belucistan. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 15 km da Harnai, capitale dell'omonimo distretto. (ANSA).