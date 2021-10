Siria: Msf, 3 milioni colpiti da crisi idrica nel nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Oltre tre milioni di persone, la maggior parte sfollati interni, hanno accesso limitato all'acqua potabile nel nord della Siria, dove dieci anni di guerra hanno lasciato le infrastrutture idriche e sanitarie al collasso. A lanciare l'allarme è Medici senza Frontiere (Msf). L'attuale crisi idrica sta causando l'aumento di alcune malattie portate dall'acqua e minando la lotta contro il Covid-19, proprio mentre nel nord-ovest del Paese si assiste a un allarmante aumento dei casi, afferma l'ong, che fornisce servizi idrici e igienici in circa 90 campi nel nord-ovest della Siria, raggiungendo circa 30mila persone sfollate. "Anche se disponibile, a volte l'acqua è contaminata - dichiara Ibrahim Mughlaj, promotore della salute di Msf in Siria nord-occidentale -. All'interno dei campi assistiamo quotidianamente all'impatto che la scarsa qualità dell'acqua ha sulla salute delle persone. Malattie e altre complicanze come diarrea, epatite, impetigine e scabbia sono all'ordine del giorno. Il limitato accesso all'acqua ostacola gravemente anche le misure igieniche essenziali per la prevenzione ed il trattamento del Covid-19". (ANSA).