Ancora disservizi per Whatsapp e i social, Facebook ammette: "Nuovi problemi tecnici"

Nuovi problemi tecnici per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. In serata si sono registrati problemi, anche in Italia, nell'utilizzo delle applicazioni che pochi giorni fa erano andate in tilt per ore.

A tratti i messaggi non arrivavano e qualcuno non è riuscivo a entrare su Instagram e Facebook. Inizialmente si è avuto il sospetto che qualcosa non andasse. Poi la società stessa ha ammesso che «alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook». «Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente», spiega la compagnia.