© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Un grosso albero è caduto stamattina su un'auto in transito a Roma. E' accaduto in via del Pigneto. A quanto riferito dai pompieri, non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dell'albero. Sul posto la polizia locale per la viabilità che ha chiuso momentaneamente la strada. (ANSA).