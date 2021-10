Covid: Sassoli, Stati membri mobilitino risorse per giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - "Il Parlamento europeo è consapevole delle immense difficoltà che state affrontando, perché la crisi economica e sociale, conseguenza diretta della pandemia e delle varie chiusure, non è un'invenzione. Per questo, abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere agli Stati membri di mobilitare i fondi necessari per sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione, la mobilità e lo sport. Ingenti fondi europei sono destinati a queste politiche, e noi non abbasseremo la guardia né accetteremo che la vostra generazione possa essere sacrificata". Lo ha detto il presidente del Parlamento Ue David Sassoli intervenendo all'European Youth Event, giunto alla sua quarta edizione. (ANSA).