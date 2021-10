Di Maio, l'Africa è il continente del futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "L'Africa, con oltre il 40% della popolazione al di sotto dei trent'anni, è il continente del futuro e delle opportunità, in virtù di un potenziale che deve essere ancora pienamente espresso sul piano politico, economico, culturale e umano. Ma l'Africa è già, oggi, un soggetto politico imprescindibile dello scenario internazionale e delle dinamiche globali. Un attore geopolitico chiave per affrontare efficacemente tutte le sfide transnazionali". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando alla terza conferenza ministeriale Italia-Africa, in corso a Roma. (ANSA).