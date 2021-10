© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Nuovi problemi tecnici per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo rende noto la società stessa, riferendo che "alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook". "Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente", spiega la compagnia. (ANSA).