Vaccini: Giappone, nuova fornitura 120 milioni dosi Pfizer

(ANSA) - TOKYO, 08 OTT - Il ministero della Salute giapponese ha firmato un contratto con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura aggiuntiva di 120 milioni di vaccini anti Covid, a partire da gennaio. Lo ha detto il nuovo ministro della Salute, Shigeyuki Goto, aggiungendo che l'accordo è stato firmato ieri e che il Paese lavorerà per consentire una dotazione fluida dei vaccini nei prossimi mesi. Tokyo ha già siglato un'intesa per importare 50 milioni di dosi dalla società americana Moderna e 150 milioni dall'altra società Usa, Novavax. Le autorità mediche nipponiche hanno deciso di somministrare una terza dose del siero entro la fine dell'anno per incrementare i livelli di protezione e stanno valutando le categorie a rischio a cui verrà data priorità. In base alle statistiche ufficiali più recenti sulla campagna vaccinale, finora in Giappone è stata immunizzata il 63,1% della popolazione. (ANSA).