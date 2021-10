California, obbligo di corso anti razzismo per il diploma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - La California diventa il primo Stato americano a richiedere per il diploma il corso in "studi etnici". Lo prevede la legge firmata dal governatore dem Gavin Newsom, dopo un anno di dibattiti sulla giustizia razziale seguiti all'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano della polizia. Gli studi etnici promuovono "una consapevolezza sociale" e affrontano "le iniquità del sistema" e le forme di intolleranza, dal razzismo verso gli afroamericani all'antisemitismo e alla xenofobia. Le scuole californiane offriranno i corsi a partire dal 2025 ma l'obbligo per il diploma scatterà dal 2029. (ANSA).