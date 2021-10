Corteo no green pass verso Palazzo Chigi. Disordini e idranti sulla folla

Alcune centinaia di manifestanti contro il Green Pass si stanno dirigendo verso Palazzo Chigi. Al momento il corteo è all’altezza di piazza San Silvestro e si sta mantenendo a distanza dal cordone delle forze dell’ordine. Diversi manifestanti hanno il volto coperto e sono presenti anche esponenti di Forza Nuova, con le bandiere tricolore. Su via del Tritone sono stati lanciati alcuni fumogeni.

Alcuni manifestanti sono stati fermati dagli agenti durante gli scontri ancora in corso tra la polizia e alcuni partecipanti.

A Largo Chigi, poco distante da Palazzo Chigi, il cordone delle forze dell’ordine che è impegnato a contenere i manifestanti del sit in No green pass ha esploso diversi lacrimogeni per disperdere la folla ed evitare ulteriori scontri. La polizia ha poi azionato gli idranti dai blindati. La situazione è ancora molto tesa. I manifestanti in risposta lanciato petardi e bombe carta.

Un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma. «Occupata la Cgil» dicono. Altri al grido «No green pass» si stanno muovendo per per le vie del centro. Lanci di petardi e bombe carta lungo il tragitto. In molti gridano «libertà libertà»