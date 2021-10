Mali: liberata religiosa colombiana rapita, era con italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 09 OTT - Grazie al lavoro dell'Unità di Crisi della Farnesina e della nostra intelligence - informa il ministero degli Esteri - è stata liberata la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narvaez Argori rapita il 7 gennaio 2017 in Mali, dove era stata trattenuta insieme al sacerdote italiano Padre Pierluigi Maccalli e al connazionale Nicola Chiacchio, liberati lo scorso anno, oltre che ad altri cittadini occidentali. Il rapimento era stato rivendicato da uno dei gruppi jihadisti attivi nel Maghreb. "In questi anni la Farnesina e la nostra intelligence - aggiunge la nota del ministero degli Esteri - hanno operato silenziosamente ma costantemente in raccordo con le controparti maliana e colombiana, fino ad acquisire le informazioni che hanno portato alla sua liberazione. Suor Cecilia è apparsa provata dalla lunga detenzione ma in buone condizioni". (ANSA).