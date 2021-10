Trump torna in campo in Iowa, dove parte corsa a Casa Bianca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - Donald Trump torna in campo oggi con un comizio "Save America" in Iowa, lo Stato che tradizionalmente lancia le primarie per la corsa alla Casa Bianca. Una mossa che alimenta ulteriormente l'ipotesi che sia intenzionato a ricandidarsi nel 2024, anche se incombe l'ombra dell'inchiesta parlamentare sull'assalto al Congresso da parte dei suoi fan. In ogni caso il tycoon sbarca a Des Moines con i più alti indici di gradimento di sempre: il 53% degli abitanti dell'Iowa ha una visione favorevole dell'ex presidente (il 45% sfavorevole), secondo un sondaggio Des Moines Register/Mediacom Iowa. (ANSA).