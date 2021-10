Covid: Morto A. Q. Khan, 'padre' bomba atomica pachistana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISLAMABAD, 10 OTT - Abdul Qadeer Khan, 'padre' della bomba atomica pakistana, è morto a Islamabad all'età di 85 anni: era malato di Covid. lo ha reso noto oggi l'emittente televisiva statale PTV. Khan è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale a causa di problemi ai polmoni. Lo scienziato era considerato un eroe nazionale per avere trasformato il suo Paese nella prima potenza nucleare del mondo islamico, ma in Occidente era visto come un pericoloso rinnegato responsabile del contrabbando di tecnologia verso Stati canaglia. Khan è morto nell'ospedale KRL di Islamabad. Lo scienziato era stato ricoverato nello stesso ospedale lo scorso agosto ed era stato dimesso varie settimane fa, ma era stato ricoverato di nuovo in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. ll presidente del Pakistan, Arif Alvi, ha dichiarato in un tweet di essere "profondamente rattristato nell'apprendere della morte del dottor Abdul Qadeer Khan", che conosceva personalmente dal 1982. (ANSA).