Mali: 'suor Gloria si sacrificò per salvare le consorelle'

(ANSA-AFP) - BAMAKO, 10 OTT - Suor Gloria Cecilia Narvaez, la religiosa colombiana rapita più di quattro anni fa in Mali e liberata ieri, si era arresa volontariamente ai suoi rapitori per evitare che questi sequestrassero due suore più giovani: "Io sono la superiora, prendete me", aveva detto secondo quanto ha riferito una delle sue consorelle, suor Carmen Isabel Valencia. "Ringrazio le autorità maliane, il presidente, tutte le autorità maliane per tutti gli sforzi che avete fatto per liberarmi. Che Dio vi benedica, che Dio benedica il Mali", ha detto suor Gloria Narvaez parlando alla televisione pubblica del Mali. (ANSA-AFP).