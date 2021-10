Sciagura aerea nel centro della Russia, 15 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 10 OTT - Un aereo che trasportava un gruppo di paracadutisti si è schiantato al suolo questa mattina in Russia, spezzandosi in due: lo ha reso noto su Telegram il ministero delle emergenze indicando che 15 persone hanno perso la vita. Non è chiaro se il velivolo, un Let L-410 Turbolet, stesse effettuando un atterraggio d'emergenza. La sciagura è avvenuta nella repubblica di Tatarstan (centro). A bordo del velivolo c'erano 22 persone, sette delle quali sono state tratte in salvo dai soccorsi. Secondo RIA Novosti, che cita una fonte del locale ministero della Sanità, almeno uno dei sopravvissuti è "in gravi condizioni". Da parte sua, l'agenzia di stampa Interfax riferisce che l'aereo apparteneva alla Società di volontariato per l'assistenza all'Esercito, all'Aviazione e alla Marina russa, un'organizzazione che si autodefinisce sportiva e di difesa. (ANSA).