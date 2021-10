Covid:Spagna, via libera agli accompagnatori negli aeroporti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MADRID, 11 OTT - Il governo spagnolo ha approvato l'allentamento di una delle principali misure sanitarie stabilite per gli aeroporti del Paese a causa del Covid: da venerdì sarà infatti di nuovo permesso l'accesso agli accompagnatori dei passeggeri, proibito a luglio 2020 per evitare assembramenti. Lo si apprende da un comunicato stampa. Resteranno possibili eventuali restringimenti del numero di persone che possono accedere agli aeroporti "in momenti di grande affluenza", precisa la nota. Nelle ultime settimane, le autorità iberiche hanno ritirato molte delle restrizioni imposte per la circolazione del coronavirus, dopo aver osservato un prolungato periodo di miglioramento degli indici sanitari. Il 77,7% della popolazione spagnola ha completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid, secondo gli ultimi dati disponibili. (ANSA).