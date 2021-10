Malta verso elezioni,Labour vola ma 'dilemma data' per Abela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LA VALLETTA, 11 OTT - Il partito Laburista al governo a Malta dal 2013, continua a volare nei sondaggi nonostante gli scandali legati alle due amministrazioni guidate dall'ex premier Joseph Muscat. Ed ora che, con la fine della legislatura fissata ai primi di giugno, il suo successore Robert Abela "è davanti ad un dilemma" per la scelta della data delle elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento, scrive Malta Today in un editoriale. Due le ipotesi al vaglio del capo dell'esecutivo che, secondo la costituzione maltese, è l'unica figura istituzionale ad avere il potere di convocare elezioni e fissarne la data non prima di 33 giorni dall'annuncio. Considerando che, per consuetudine, è escluso il voto a dicembre e sotto le festività natalizie, le ipotesi su cui Abela sta ragionando sono due: o entro la fine di novembre (sabato 20 o 27) sfruttando il vento favorevole rilevato dai sondaggi ma mettendo a rischio l'iter di approvazione della legge di bilancio 2022, o attendere la primavera (tra marzo e maggio) sperando di incassare i benefici du un budget generoso ma anche permettendo all'opposizione del Partito Nazionalista (ai minimi storici di consenso) di riorganizzarsi. (ANSA).