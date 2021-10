© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Almeno 156 insorti sciiti Huthi sono stati uccisi in Yemen in 33 operazioni militari compiute nel corso delle ultime 24 ore dalle forze governative lealiste filo-saudite a sud di Marib, località strategica nel nord-ovest del Paese. Lo rende noto la coalizione militare guidata da Riad. Durante l'operazione sono anche stati distrutti "otto veicoli militari", aggiunge in una nota la coalizione, citata dall'agenzia ufficiale Saudi Press. (ANSA).