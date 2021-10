Filippine: passaggio di un tifone, 9 morti e 11 dispersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MANILA, 12 OTT - Almeno nove persone sono state uccise e undici sono disperse nelle Filippine dopo il passaggio di un potente tifone con forti piogge che hanno causato inondazioni e frane, hanno detto le autorità. Ieri piogge torrenziali sono cadute su intere regioni dell'isola più popolosa dell'arcipelago di Luzon, prima che la tempesta tropicale, chiamata Kompasu, prendesse la direzione del Mar Cinese Meridionale. Quattro persone sono state uccise in frane nella provincia montuosa di Benguet. Una persona è annegata nella provincia costiera di Cagayan, ha reso noto l'agenzia nazionale per la gestione dei disastri. Sette persone risultano disperse sull'isola di Luçon. "Undici comuni sono stati allagati ma questa mattina la situazione è tranquilla", ha detto Rogelio Sending, responsabile delle comunicazioni per la provincia di Cagayan. Le strade principali e i ponti sono ancora inondati, ha aggiunto, poiché l'acqua ha iniziato a ritirarsi soltanto oggi. Ogni anno circa 20 tempeste e tifoni colpiscono le Filippine, devastando raccolti e infrastrutture. E con il cambiamento climatico le precipitazioni possono diventare estremamente intense, con il rischio di inondazioni significative. (ANSA).