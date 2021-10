Green pass: a Genova tamponi in camper davanti a farmacie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Un camper itinerante per fare tamponi rapidi e ottenere il Green pass. Accade a Genova. È il nuovo servizio di tampone "on the road", lanciato da Farmacie Comunali Genovesi. Il camper sarà davanti a tre farmacie comunali e altre due. "Da sempre, la mission di Farmacie Comunali Genovesi è prendersi cura di tutti i cittadini - dichiara l'assessore Matteo Campora - innovando continuamente il servizio per venire incontro alle necessità dei genovesi". (ANSA).