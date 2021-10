© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SORRENTO, 12 OTT - L'India chiede al G20 di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per motivi umanitari per assicurare un "accesso equo ai vaccini" e di smantellare le nuove barriere commerciali, come la differenziazione tra i diversi vaccini o i passaporti Covid ai fine di garantire la fornitura di servizi essenziali. Lo riferisce l'Hindustan Times citando l'intervento del ministro per il Commercio indiano Piyush Goyal al G20 di Sorrento. (ANSA).